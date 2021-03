FOTO FV, Mister Prandelli al Bozzi per la Primavera

51' - Finisce qui! La Fiorentina Primavera vince 3-1 con a Juve ed è in semifinale ancora una volta! 48' - GOOOOOOOOL!!! GOOOOOL! GOOOOOL!! BIANCO!!! Dal dischetto il numero 8 viola mette in rete! 3-1 viola! 47' - Calcio di rigore per la Fiorentina!...