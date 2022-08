FOTO FV, Milenkovic posa con le sue tre donne

Mamma, sorella, fidanzata: per Nikola Milenkovic la conferenza stampa per annunciare il suo rinnovo con la Fiorentina si è svolta sotto gli occhi delle sue tre donne della vita, che sicuramente avranno supportato il giocatore in una scelta così importante per la sua carriera. Con la loro presenza che ha reso ancora più emozionante l'annuncio, come si leggeva sul volto del giocatore e dalla sua voce. E alla fine tutte in posa con Nikola e il direttore Barone.