Sta per andare in scena Fiorentina-Borussia Dortmund in quel di Bucarest. Prima dell'incontro, come mostra questo scatto esclusivo di FirenzeViola.it, si sono brevemente incontrati Vincenzo Italiano e Adrian Mutu, ex giocatore viola e compagno di squadra del tecnico gigliato nell'Hellas Verona.