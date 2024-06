FOTO FV, Ecco Italiano alla presentazione col Bologna

NOTIZIE DI FV SUPERMARKET RETROCESSE: DA THORSVEDT A DIA, LE OCCASIONI Nel lungo lavoro che attende Daniele Pradè e Roberto Goretti in quest'estate di rivoluzione per la Fiorentina, un'occasione per trovare qualche giocatore funzionale al gioco di Raffaele Palladino, a costi contenuti, può venire dalle... Nel lungo lavoro che attende Daniele Pradè e Roberto Goretti in quest'estate di rivoluzione per la Fiorentina, un'occasione per trovare qualche giocatore funzionale al gioco di Raffaele Palladino, a costi contenuti, può venire dalle... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 giugno 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi