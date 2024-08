FOTO FV, De Gea si presenta: le prime immagini in viola

Fonte: L. Magistrato e A. Giannattasio

In casa Fiorentina è il gran giorno di David De Gea: l'ex leggenda del Manchester United è uno degli ultimi colpi in ordine cronologico del mercato viola e oggi si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. Ecco le foto scattate direttamente nella sala stampa del Viola Park, dove nel primo pomeriggio lo spagnolo è stato protagonista (qui le sue parole).