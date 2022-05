FOTO FV, Da Buffon a Nardella: quanti ospiti da Galli

Tanti ospiti d'eccezione questa sera al Chiostro di Santa Maria Novella, luogo della serata per i 20 anni dalla nascita della Fondazione Niccolò Galli, dedicata alla memoria del figlio dello storico ex portiere Giovanni Galli. Oltre al padrone di casa e alla moglie, il parterre de roi ha visto tra gli altri il difensore viola Lorenzo Venuti con la compagna Augusta Iezzi, il sindaco Dario Nardella e il noto presentatore tv Carlo Conti ma anche volti di interesse nazionale come gli ex juventini Andrea Barzagli e Liam Brady o Gianluigi Buffon, portiere del Parma accompagnato dalla moglie Ilaria D'Amico, e Luciano Spalletti, allenatore del Napoli.

Ecco qualche scatto con le varie personalità presenti.