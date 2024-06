FOTO FV, Bagno a Ripoli quest'anno si tinge di giallo

Fonte: Giacomo A. Galassi

Un anno fa si colorò di viola per accogliere il primo ritiro della Fiorentina al Viola Park, stavolta è il giallo a dominare Bagno a Ripoli, comune limitrofo di Firenze che si prepara alla partenza della gara ciclistica più affascinante dell'anno, il Tour de France. Il via all'evento sarà dato ufficialmente domani con la presentazione delle squadre ma sia in centro a Firenze con uno stand allestito in Piazza Repubblica, che soprattutto a Bagno a Ripoli dove sarà effettivamente partenza della Grande Boucle sabato, il giallo ha già preso la scena.

Lo mostrano le foto di Firenzeviola.it, con le attività e la via principale del paese allestite a festa con qualche maglia gialla (la maglia che indossa il primo in classifica) e le bandierine del colore del Tour, oltre alle biciclette gialle appese ai pali di Viale Europa, la strada che porta al centro sportivo. Tutto è pronto per la Grand Départ della prima tappa che inizierà davanti al Viola Park e arriverà fino in Emilia-Romagna.