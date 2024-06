FOTO FV, Anche un po' di viola all'evento di gioielli

Fonte: Luciana Magistrato

Le bellezze di Firenze come cornice ed anche un po' di viola "in campo", per la presentazione di ieri sul terrazzo della Rinascente della nuova collezione di gioielli della designer fiorentina Elena Braccini, ormai famosa a livello internazionale con il brand di arte orafa che porta il suo nome e che si ispira alla spiritualità. E tra gli ospiti dell'imprenditrice, ex compagna di Daniel Osvaldo (assente all'evento), c'erano anche alcuni ex viola, come l'allenatore Leonardo Semplici e l'ex centrocampista (ora allenatore) Marco Donadel. Entrambi in attesa di una panchina per la prossima stagione dopo le ultime esperienze rispettivamente sulla panchina dello Spezia e dell'Ancona, intanto si godono gli eventi in città e non solo.

Tra gli altri vip presenti alla serata anche gli attori Leonardo Pieraccioni e Francesco Arca, oltre alla cantante ex Lollipop e influencer Roberta Ruiu e la stilista Eva Cavalli (madrine dell'evento), la giornalista sportiva Rocio Rodriguez e gli operatori di mercato di calcio Michele Bianchini Mortani e Costantino Nicoletti, anche opinionista di Radio Firenzeviola.