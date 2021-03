La sosta per le Nazionali non permette alla squadra di Iachini di essere al completo e per questo, nell'allenamento odierno, sono stati aggregati anche diversi giocatori della Primavera. Come si vede dalla foto di FirenzeViola.it, torna ad allenarsi con la Prima Squadra anche Federico Brancolini, classe 2001 a lungo aggregato in passato.