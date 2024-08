FOTO FV, Al Viola Park per l'allenamento ecco Amrabat

Fonte: dall'inviato Niccolò Righi

Uno dei primi ad arrivare al Viola Park per l'allenamento in programma alle ore 18 fissato da Raffaele Palladino è stato Sofyan Amrabat, giunto a bordo della sua macchina in tenuta Fiorentina. In attesa di sviluppi sul proprio futuro, il centrocampista marocchino è da qualche giorno regolarmente a disposizione dell'allenatore che valuterà, assieme alla società, come gestire la situazione da qui alla fine del calciomercato.