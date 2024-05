FOTO FV, Al Viola Park già presenti tanti tifosi

Fonte: Dal nostro inviato al VIola Park Ludovico Mauro

C'è già un bel clima a tinte viola in quel di Bagno a Ripoli. A un'oretta dalla partita, il Viola Park è già ampiamente popolato da centinaia di tifosi della Fiorentina, riuniti al centro sportivo per la finale di Conference League. Come mostrano le immagini dei nostri inviati, la musica a tutto volume accompagna lo scorrere dei minuti dentro lo stadio Curva Fiesole.

Sugli spalti già diverse persone, così come molte sono radunate all'esterno della tribuna in compagnia, a mangiare e fare foto prima della gara. A ogni tifoso, all'ingresso, è stata anche regalata una sciarpa celebrativa di Olympiacos-Fiorentina, come si vede dalle immagini. Gli attesi in totale, come noto, sono 2000.