Tra le visite di oggi al centro sportivo, anche un gradito ritorno. L'ex viola Luca Toni infatti è passato a salutare dirigenti e ex compagni e magazzinieri dei suoi tempi alla Fiorentina. Il tempo di un saluto, da nuovo tecnico di serie A, visto che oggi ha dibattuto la tesi per laurearsi allenatore, abilitato per tutte le categorie.