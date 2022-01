FOTO FV, Al Centro Sportivo arriva anche Burdisso

Giornata frenetica per il calciomercato: alle 20 infatti si chiuderà la finestra di mercato e, come ogni anno, le ultime ore saranno calde e decisive per risolvere i tanti affari ancora non definiti. Tra le squadre coinvolte ci potrebbe essere anche la Fiorentina, che dopo aver ceduto Vlahovic ed acquistato Cabral, potrebbe lasciar partire anche un altro calciatore (Pulgar sembra vicino al Galatasaray). Per definire gli ultimi movimenti di mercato dei viola il summit è al Centro Sportivo Davide Astori dove, oltre al dg Joe Barone ed il ds Daniele Pradé, poco fa è arrivato anche il direttore dell'area tecnica Nicolas Burdisso. Ecco la foto scattata dagli inviati di FirenzeViola.it: