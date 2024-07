FOTO FV, Ag. Nzola al Viola Park: summit di mercato

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Mentre la squadra prosegue il ritiro, i dirigenti viola lavorano al mercato. Come documentato dalla foto realizzata da FirenzeViola.it, l'agente di Nzola Giovanni Branchini è arrivato pochi istanti fa al Viola Park. Sul tavolo il futuro del suo assistito che con ogni probabilità sarà lontano da Firenze. Al tempo stesso, considerato che Branchini è un importante intermediario di mercato, non si esclude che nel summit di mercato che avverrà tra le mura del Viola Park non si parli di qualche altro possibile affare.