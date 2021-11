FOTO FV, A Montecatini c'è il Maestrelli. Per ACF...

Serata di premiazioni e trofei a Montecatini, dove oggi si tiene l'annuale cerimonia del Premio Maestrelli. Per la Fiorentina è presente, come testimoniato dallo scatto realizzato da FirenzeViola.it sul posto, il membro dello staff tecnico Stefano Melissano, collaboratore dell'allenatore Vincenzo Italiano, nella lista dei premiati. Raccoglierà il premio in sua vece.