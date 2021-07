FOTO FV, A Moena uno striscione per Ciccio Rialti

Nel corso della giornata di ieri (quando al centro sportivo non era previsto allenamento) è stato appeso presso le cancellate del Benatti di Moena un lungo striscione in memoria del giornalista Alessandro Rialti (da tutti soprannominato "Ciccio"), scomparso poco più di un anno fa all'improvviso: "Le tue battute, il tuo sorriso… Ciccio ci manchi. Firmato A.Rial. Style" il testo del lenzuolo scritto in caratteri viola e rossi. Un bellissimo ricordo per una persona che proprio in Val di Fassa ha vissuto tanti ritiri da inviato del Corriere dello Sport-Stadio. Ecco la foto di FV dello striscione: