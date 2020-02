FOSSI, Incontro era in programma. Resto cauto

Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, intercettato dai media tra i quali FirenzeViola.it poco prima di incontrare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha spiegato sull'incontro: "Oggi è un altro passaggio di approfondimento che segue quelli già fatti. Anche se guardiamo i punti con più profondità. Ottimismo? Di natura sono ottimista, ma in quanto sindaco vado cauto su tutto. Oggi è un passaggio importante ma non certamente risolutivo. Non so se lo stadio sia più vicino rispetto a prima, lo vedremo. Sicuramente è positivo che si continui a parlare. Commisso e la Fiorentina hanno dimostrato di essere assolutamente liberi e prenderanno la scelta migliore. Campi è sempre stato sul tavolo, oggi si conferma questo".

Era già in programma l'incontro?

"Era già previsto che ci saremmo visti, non è legabile all'evento di ieri relativo alla Mercafir".

La decisione del Consiglio di Stato sull'aeroporto?

"È stato evidenziato quello che abbiamo sempre detto: era un procedimento fatto con arroganza, in maniera non del tutto corretto. Scelte di questo genere non si fanno imponendole ma coinvolgendo le amministrazioni locali. Oggi scontiamo questo".