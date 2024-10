FONSECA, Rigori così incredibili: è calcio, non un circo

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi al termine della sconfitta per 2-1 subita dalla Fiorentina: “Oggi sono mancati molti aspetti. Nel primo tempo l’aggressività difensiva, soprattutto: basti pensare a come abbiamo preso il primo gol. Non siamo stati rigorosi. Penso però che abbiamo creato più presupposti della Fiorentina per far gol. Ma in Serie A è dura vincere le partite quando sbagli due rigori…”

Che pensa dei rigori fischiati oggi?

“A me non piace parlare degli arbitraggi… ma questo per me non è calcio. Nel calcio c’è contatto e deve esserci. Guardate quanti rigori son stati fischiati in questo turno di campionato. Cose del genere fanno diventare il calcio come un circo. E non parlo solo dei due rigori che ci hanno fischiato contro ma anche di quelli che hanno dato a noi”.

Che pensa del rigore calciato da Theo?

“Sono molto arrabbiato, anche con lui. Sanno tutti bene che il rigorista è Pulisic”.