FIRICANO, DV9? Contratto non condizioni il campo

L'ex viola Aldo Firicano ha parlato anche di Fiorentina all'evento "Festa in piazza" a San Jacopino a favore della Fondazione Bacciotti: "In queste occasioni noi ex viola uniamo il ritrovarci volentieri all'utile e alla sensibilizzazione sugli eroi veri, come la Fondazione Bacciotti. L'argomento del momento a Firenze è il caso Vlahovic, ma con questo è il calcio, il vincolo dura per la durata del contratto e giocatore e società possono scegliere se andare avanti o no, i club non possono rammaricarsi perché come possono prendere giocatori a parametro zero, possono anche perderne. Il problema è sostituire un giocatore così. Da un lato c'è la situazione contrattuale che va per una strada e poi c'è il campo che non deve essere condizionato. Il lavoro della squadra, dell'allenatore e del giocatore stesso non deve essere influenzato dalla vicenda e non bisogna farsi comunque del male, bisogna usufruire delle prestazioni di un giocatore così bravo fino alla fine, in base alle esigenze del tecnico, sperando che poi si cambi idea come è avvenuto per altri. Europa? Inizio buonissimo ma il lavoro andrà valutato alla lunga. Che lo staff sia fatto di bravi professionisti e lavoratori sono certo e parlo di tutti e non solo di mio fratello ma poi c'è il riscontro del campo ed ora bisogna incrementare quanto fatto di buono finora"