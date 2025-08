Dagli inviati FirenzeViola incontra il Leicester club italiano: "Biglietti presi appena saputo del match"

Tra poco meno di due ore la Fiorentina di Stefano Pioli affronterà il Leicester per la prima amichevole britannica della sua estate. Fuori dal King Power Stadium, impianto di proprietà delle Foxes che ospiterà il match, alcuni rappresentati del Leicester City club italiano hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media presenti tra cui Radio FirenzeViola. Questa la storia del fan club raccontata da Alessandro e Daniele: "Io dovevo essere qui oggi a tutti i costi - Dice Alessandro - Da ragazzino ero tifoso della Fiorentina e amavo Batistuta. In panchina c'era Claudio Ranieri e così quando è arrivato al Leicester ho iniziato a seguirlo anche alla guida delle Foxes. Io mi sono appassionato alla città e alla squadra soprattutto nella stagione della vittoria della Premier League. Ho trovato degli amici che arrivavano da tutte le parti d'Italia e così adesso insieme viaggiamo e seguiamo il Leicester. Non stanno andando benissimo ma la passione è rimasta. Ed è rimasta anche la passione per la Fiorentina. Oggi avrò il cuore diviso a metà, ogni gol esulterò".

Cosa vi aspettate da questa partita ad una settimana dal debutto in Championship?

"Non ci aspettiamo niente perchè quest'estate non c'è stato mercato e la società non sta comunicando niente. Noi siamo qui a prescindere, per la nostra passione ma non sappiamo cosa aspettarci, vediamo cosa succede. Non c'è un'atmosfera bella che pensa alla promozione. Si pensa solo ad esserci da tifosi della squadra".

Che idea avete della Fiorentina?

"Già contro Napoli e Roma nelle coppe europee avevamo sentito questo brivido di giocare contro una formazione italiana. Appena abbiamo visto che c'era l'amichevole contro la Fiorentina ci siamo scritti e abbiamo preso i biglietti".

Lo stadio sarà pieno?

"No, per il Leicester è comunque un test importante con una formazione di livello superiore. Le scorse amichevoli sono state contro squadre inferiori. Oggi si respira l'aria europea e questo potrebbe aumentare l'interesse anche dei tifosi inglesi".