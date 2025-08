FirenzeViola Leicester-Fiorentina 2-0, si riparte con un cambio: dentro Fagioli out Bianco

vedi letture

Si riparte al King Power Stadium. Subito un cambio per Stefano Pioli che per questo secondo tempo manda in campo Nicolò Fagioli al posto di Alessandro Bianco. L'ex Juventus si va subito a posizionare in mediana al fianco di Sabiri con Fazzini e Richardson più avanzati a supporto dell'unica punta Beltran. Si tratta del secondo cambio per la Fiorentina dopo l'uscita alla mezz'ora di Fortini per fare spazio a Kospo.