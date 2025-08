FirenzeViola Leicester-Fiorentina 2-0, i più e i meno. Parisi soffre sulla sinistra, Beltran davanti, Dodò entra bene, Martinelli ok

Due reti e parecchia sofferenza nel primo tempo della sfida tra Leicester e Fiorentina che si decide prima dell’intervallo con i gol di Ayew e Fatawu. Mentre gli inglesi sembrano parecchio avanti nella preparazione i viola paiono ancora alla ricerca della miglior condizione ed è soprattutto l’aspetto fisico a fare la differenza. Nel primo tempo Pioli conferma l’impostazione tattica di un 3-4-2-1 nel quale Bianco e Sabiri sono i mediani, con Fortini e Parisi esterni, mentre Richardson e Fazzini agiscono alle spalle di Beltran schierato prima punta. Dopo l’ingresso in campo di Fagioli a inizio ripresa al posto di Bianco a mezz’ora dalla fine il resto dei cambi con Ranieri, Comuzzo, Dodò, Gosens, Ndour, Gudmundsson, Dzeko e Kean che si lamenta per un presunto tocco di mano non rilevato dall’arbitro.

I PIÙ

Pablo Marì - In un primo tempo complicato riesce comunque a tenere la linea difensiva seppure sia sfortunato in occasione del primo gol inglese che nasce da un rimpallo su un suo rinvio dentro l’area di rigore

Ranieri - Cinque minuti gli bastano per entrare subito in partita a giudicare dal disimpegno difensivo sfoderato poco dopo l’ingresso in campo

Martinelli - Battuto due volte nel primo tempo, in occasioni sulle quali poteva far poco, dà segni della sua presenza nel secondo tempo con un doppio intervento, prima di piede poi con i pugni.

Dodò - Appena entrato cambia volto alla squadra trovando in fretta profondità e regalando qualche pallone interessante dentro l’area che non viene sfruttato

I MENO

Parisi - Dalla sua parte la Fiorentina soffre come testimoniano i due gol del Leicester nel primo tempo. Fisicamente in difficoltà rispetto alle sgroppate di Fatawu che prima avvia l’azione dell’uno a zero poi firma il raddoppio

Beltran - Già al centro di parecchie voci di mercato legate al corteggiamento del Flamengo si ritrova ad agire da prima punta. E’ poco servito come spesso avvenuto in passato, nella ripresa arriva anche al tiro murato dai difensori inglesi ma le difficoltà offensive sono sempre le stesse.

Bianco - Sul secondo gol inglese non si capisce con Parisi e la mancata chiusura consente a Fatawu di andare a siglare il raddoppio. Prima, e dopo, sembra ancora alla ricerca della migliore condizione seppure riceva poco supporto da Sabiri.

Sabiri - In cerca della giusta posizione stavolta parte più sulla linea mediana che non sulla trequarti, ma movimenti a parte manca negli appoggi.