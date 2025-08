Leicester-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Davanti Beltran. Ci sono Fortini, Viti e Sabiri. In porta Martinelli

Questo pomeriggio alle ore 16:00 italiane la Fiorentina affronterà in amichevole, la prima in territorio inglese, il Leicester di Cifuentes. Per affrontare le Foxes, che tra una settimana esatta inizieranno ufficialmente la loro stagione in Championship, Stefano Pioli si affida al 3-4-2-1. Davanti a Martinelli ci saranno Kouadio, Marì (oggi capitano) e Viti, all'esordio personale in maglia gigliata. Sulle corsie esterne Fortini e Parisi con Bianco e Richardson in mediana. Davanti giocherà Beltran come prima punta con Sabiri e Fazzini alle sue spalle. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

LEICESTER: Hermansen, Okoli, Fatawu, Mavididi, El Khannouss, Choudhury, Ayew, Skipp, Vestergaard, Soumaré, Thomas. A disposizione: Faes, Ndidi, Winks, Daka, Coulibaly, Nelson, Begovic, Mcateer, Alves, Stolarczyk, Aluko, Page, Monga. Allenatore: Martí Cifuentes Corvillo

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Kouadio, Marì, Viti; Fortini, Bianco, Richardson, Parisi; Fazzini, Sabiri; Beltran. A disposizione: De Gea, Leonardelli, Lezzerini, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gudmundsson, Dzeko, Kospo, Comuzzo, Kean, Gosens, Ndour, Fagioli, Braschi, Montenegro, Trapani. Allenatore: Stefano Pioli