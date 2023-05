FIRENZE, Primi tifosi pronti per i mega-schermi

Fonte: Luciana Magistrato

Nonostante la pioggia del primo pomeriggio, anche Firenze comincia già ad attrezzarsi per seguire la partita di stasera. Chi da casa, chi soprattutto dagli otto mega-schermi adibiti in giro per la città. Uno di questi sarà il Light a Campo di Marte, dove alcuni tifosi si sono già presentati a qualche ora dal fischio d'inizio. Oltre al bar in zona stadio, la partita potrà essere seguita nei seguenti posti: Anconella Garden, Habana 500, Il Fiorino sull'Arno, la Toraia, Le Murate Caffé Letterario, OFF Bar e UltraVox Firenze. Accanto, il Franchi si colorerà di viola: sono state già accese le luci attorno all'impianto. E anche il quartiere ha già cominciato ad esporre fuori dalle finestre tante bandiere della Fiorentina.