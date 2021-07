FIORENTINA-LEVICO TERME 9-0, Rivivi il LIVE di FV!

40' - Finisce qui l'amichevole! La Fiorentina batte il Levico Terme 9-0!

38' - Partita agli sgoccioli: Benassi sfiora il gol del 10-0 ma si fa male. Il mediano esce dal campo toccandosi sotto il gluteo destro

34' - GORI! 9-0 VIOLA: bello l'asse Sotti-Gori con il classico schema dell'esterno che mette al centro per il biondo classe '99 che va in rete

30' - BENASSI! Arriva anche il gol dell'8-0. Bella imbucata di Lirola per Agostinelli, scarico del 2002 per il centrocampista che con una botta va in gol

25' - Altro cambio viola: dentro Frison e fuori Ranieri

23' - ANCORA SOTTIL! 7-0! Palla respinta dal portiere alla sua destra su una prima conclusione, la sfera arriva a Sottil che di prima intenzione con una botta rasoterra sul primo palo fa rete

18' - SOTTIL! 6-0! Bella palla di Agostinelli dalla destra, Gori si butta di testa ingannando il portiere del Levico e sul primo palo indisturbato Sottil mette in rete di testa

15' - MANITA VIOLA! BENASSI! Palla in area di rigore con la sfera che arriva a Gori, il quale apre per il centrocampista: tiro sul primo palo e palla in gol

13' - Due cambi viola: fuori Kokorin e Bianco, dentro Gori e Maleh

11' - GOL DI BIANCO! POKER VIOLA! Il 2002 impreziosisce la sua partita con un diagonale vincente su assist di Duncan

8' - Viola ad un passo dal 4-0: bella progressione di Terzic sulla sinistra, palla per Kokorin che di prima intenzione va al tiro trovando la pronta risposta di Rosa. Sfortunato il russo in questo caso

1' - Inizia la ripresa: nessun cambio per la squadra viola

=== INTERVALLO ===

40' - Finisce qui il primo tempo: le due squadre si sono accordate dunque per due tempi da 40'

39' - TRIS VIOLA! AUTOGOL! Bellissimo pallone ancora una volta di Terzic per Agostinelli ma l'ultimo tocco che fa carambolare la palla in rete è di un difensore del Levico Terme, ovvero Stanghellini. 3-0!

33' - Bella palla di Duncan in profondità per Sottil, l'esterno si invola sulla sinistra, salta due avversari ma al momento del tiro trova la pronta risposta di Rosa

30' - Bellissimo rilancio di Terracciano dalla linea di fondo, bello stop di Sottil che però poi sbaglia il passaggio centrale: Italiano si infuria

26' - Azione interessante di Agostinelli sulla destra, palla al centro per Sottil che però non riesce a indirizzare a rete

22' - Partita fin qui sontuosa di Bianco, che sta facendo svariate aperture come chiede Italiano: davvero bene il 2002

17' - BIS DI AGOSTINELLI! Bella palla per il classe 2002 dalla sinistra di Terzic con il numero 7 che si accomoda il pallone ed esplode il tiro: palla in gol

16' - Grande recupero all'ultimo di Ranieri su Sinani: la retroguadia viola era stata bucata in contropiede

12' - GOL! KOKORIN! Dal dischetto il russo, pur scivolando, riesce a spedire in rete con un tiro centrale a mezz'altezza. 1-0 viola!

11' - Calcio di rigore per la Fiorentina, se lo è conquistato Kokorin che si appresta anche alla battuta

10' - Bella palla di Sottil per Kokorin che si avventa sul pallone, spazza via la difesa degli ospiti

9' - Bella progressione di Agostinelli, palla al centro sulla quale arriva per primo ancora il portiere Rosa

7' - Prima conclusione in porta dei viola: tiro di Benassi per vie centrali, para bene Rosa

3' - Subito corner per i viola: libera tutto la difesa del Levico Terme

1' - Inizia la partita! Fiorentina con la classica casacca viola, Levico Termine con un completo giallo canarino

Terza e penultima amichevole della pre-season per la Fiorentina che oggi pomeriggio alle 17 ospita al Benatti di Moena la USD Levico Terme, squadra che milita in Serie D. Firenzeviola.it seguirà con il suo consueto LIVE il match dei viola, che si gioca davanti a 1.000 persone, tutte entrate allo stadio con green pass o tampone negativo. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Lirola, Dalle Mura, Ranieri, Terzic; Benassi, Bianco, Duncan; Agostinelli, Kokorin, Sottil.

A disposizione: Rosati, Andonov, Biraghi, Igor, Ferrarini, Frison, Milenkovic, Venuti, Bonaventura, Maleh, Gori, Munteanu, Saponara, Vlahovic.

Allenatore: Italiano.

LEVICO TERME (4-3-3): Rosa; Rinaldo, Stanghellini, Pezzuti, Pettinà, Bertollo, Andreasic, Grezzani, Sinani, Bressan, Gambino.

A disposizione: Belarbi, Masè, Scaglione, Libardi, Ceraso, Falzetta, Sciortino, Casalini, Marku, Calabrese, Casagrande, Conci, Sulejmani, Licciardello, Infusino.

Allenatore: Melone.