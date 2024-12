FIORENTINA-INTER 0-0, RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

18.40 - Con il rinvio ufficiale della sfida si svuota il Franchi. Su Firenzeviola.it tutti gli aggiornamenti.

18.35 - Fiorentina-Inter non si giocherà oggi. Dopo i problemi occorsi a Bove, portato via d'urgenza in ambulanza, è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega di Serie A: la partita valida per la 14esima giornata è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi.

18.30 - La Serie A ha sospeso per emergenza medica e le squadre restano negli spogliatoi.

18.23 - L'arbitro sospende almeno momentaneamente la sfida. Il clima al Franchi è surreale.

18.22- Dopo le operazioni per mettere tutto in sicurezza, l'ambulanza lascia il Franchi tra gli applausi.

18.20 - Momenti di panico al Franchi. Alcuni giocatori sono in lacrime con le mani nei capelli, lo stadio si infuria con l'ambulanza che non entra in campo. Incredibile quello che sta succedendo.

17' - ATTENZIONE A BOVE CHE È CADUTO DA SOLO AL GELO. FRANCHI GELATO, ENTRA LA BARELLA MA NON SI SA COSA STIA SUCCEDENDO.

16' - Il VAR conferma: la palla era fuori. Ma inspiegabilmente Inzaghi si lamenta...

15' - Gol annullato a Lautaro Martinez! Stavolta scappa a Ranieri e batte Ranieri, ma il guardalinee dice che il pallone sull'assist di Dumfries in precedenza era uscito. VAR al lavoro.

14' - Inter che continua a gestire il gioco ma la Fiorentina sembra averla preparata così e non si fa mai scappare nulla alle spalle. Buon primo quarto d'ora della squadra di Palladino.

10' - Sul corner successivo, Dumfries strattona vistosamente Bove tanto da strappargli la maglietta. Nonostante questo, il laterale nerazzurro chiede un rigore mentre Bove deve cambiare maglia.

9' - La prima occasione dell'Inter capita a Barella, pescato in profondità dietro la linea difensiva che però rientra in tempo e allontana il passaggio di tacco del centrocampista nerazzurro.

8' - Gioca bene la Fiorentina in questo inizio sfruttando gli errori in impostazione dell'Inter. Beltran è bravo in un paio di occasioni a legare il gioco.

4' - Ci prova ancora Kean, stavolta dopo un passaggio di Bove. L'attaccante si libera al destro ma stavolta non centra la porta.

2' - Prima occasione per la Fiorentina! L'Inter sbaglia in uscita e Adli serve subito Kean in area: l'attaccante viola prende la mira e spara il destro ma centra Sommer.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in divisa viola. Inter in bianco.

La Fiorentina non vuole soffrire di vertigini. All'Artemio Franchi di Firenze arriva l'Inter per il big match della 14esima giornata di Serie A. Si affrontano due tra le squadre più in forma del campionato: da una parte la Fiorentina di Palladino reduce da sette, e ripetiamo sette, vittorie consecutive in campionato, dall'altra l'Inter di Inzaghi che dopo aver ottenuto l'ennesima vittoria in Champions, non vuole perdere il Napoli in classifica. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltran, 4 Bove; 20 Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Pongracic, Sottil, Mandragora, Gudmundsson, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame.

Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 L. Martinez, 9 Thuram.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Darmian, Palacios, Aidoo, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.