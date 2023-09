FIORENTINA-ATALANTA: QUANTE EMOZIONI MA VINCONO I VIOLA 3-2. RILEGGI IL LIVE DI FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

45'+7'- E' FINITAAAAAAA!!!! LA FIORENTINA BATTE L'ATALANTA 3-2. La Fiorentina va in svantaggio al 20' ma riesce a ribaltarla nel finale del primo tempo con Bonaventura e Nico. In avvio di ripresa l'Atalanta riesce a pareggiare ma i cambi funzionano e Kouame riporta avanti i viola per il definitivo 3-2 della Fiorentina!

45'+6' - Sulla ripartenza Kouame supera Carnesecchi ma non Toloi quasi sulla linea.

45+5' - Atalanta in attacco ma prima di far battere l'angolo l'arbitro chiama i medici in campo per curare Parisi, alle prese con i crampi. Fiorentina in 10 ma Terracciano riesce a bloccare il tiro pericoloso dall'angolo battuto con Parisi fuori

45+2' OCCASIONE VIOLA! Sulla sinistra, grazie al recupero di Arthur che gestisce palla, Brekalo tira in porta ma Carnesecchi para senza problemi.

45+1' - Barak prova per due volte ad andare in porta ma in entrambe le occasioni non riesce a tenere palla

45' - L'arbitro concede sette, lunghissimi, minuti

42' - ENTRA BARAK! Torna in campo dunque il ceco fermato a lungo da un'infezione rimediata in vacanza. Entra al posto di Duncan alla prima convocazione stagionale.

40- In campo ora si lotta a centrocampo, con la Fiorentina che sceglie il palleggio

35' - Nuovo cambio Atalanta: esce Ruggeri ed entra Miranchuk

34' - L'Atalanta ruba un pallone sanguinoso ad Arthur e va ad un passo dal gol

30' - GOOOOL GOOOOL GOOOL DELLA FIORENTINA!! La Fiorentina si riporta avanti con la zampata vincente di Kouame, con un'azione propiziata da Beltran

29' - Altri due cambi viola: fuori Nzola e dentro Beltran, fuori Dodo e dentro Biraghi. Anche Gasperini fa un altro cambio: esce Koopmeiners ed entra Adopo. Biraghi si posiziona sulla fascia destra proprio al posto del brasiliano

28' - OCCASIONE VIOLA! Brekalo dalla sinistra impegna seriamente Carnesecchi che però non si fa sorprendere!

23' - Cooling break

20' - OCCASIONE! Fiorentina in attacco! E Quarta sfiora il tris mandando di pochissimo in alto dalla difesa

19' - Zortea stende un lanciatissimo Parisi e rimedia il giallo!

18' - Cambi anche per la Fiorentina: fuori Nico e dentro Kouame, fuori Mandragora e dentro Arthur!

15' - ILLUSIONE DEL GOL PER NICO! Lo scavetto sembrava dentro con il Franchi già in piedi, ma la palla finisce sull'esterno della rete! Che peccato!!

14' - Triplo cambio per Gasperini: dentro Pasalic, Zortea e Scamacca per Lookman, Zappacosta e De Ketelaer

10' - Si rifa sotto la Fiorentina con il tiro dalla sinistra di Brekalo che non impensierisce Carnesecchi.

7' - GOL ATALANTA: 2-2. Lookman trova praterie nella difesa viola e riesce a tirare tra Bonaventura e Milenkovic (più arretrato) trovando il 2-2, con Terracciano non perfetto.

6' - OCCASIONE NICO!! Dalla sinistra spinge di nuovo la Fiorentina poi Duncan la passa a Nico che dalla distanza sfiora il tris viola!

3' - PERICOLO ATALANTA! Lookman in contropiede si beve tutta la difesa ma per fortuna Duncan lo perde ma poi la palla torna allo stesso attaccante nerazzurro che però manca di poco la porta. Ma subito due brividi per i viola

1' - RIPARTITI!!

----------------------------------------------------------------------------------

45'+3 - FINE DEL PRIMO TEMPO, FIORENTINA-ATALANTA 2-1!

45+3- Nzola si ostacola con Brekalo poi si fa rubare palla.

45' - GOOOOL GOOOOL GOOOOL DELLA FIORENTINA!!! Quarta la incorna di testa sul bell'assist di Duncan! L'argentino è andato ad abbracciare il pubblico nel parterre.E' il sorpasso viola: 2-1

43' - Qauarta cerca di fermare Koopmeiners che gli frana sopra le gambe piegate. Per fortuna l'argentino si ria lza senza conseguenze.

39' - La Fiorentina spinge e chiude l'Atalanta nella sua area! Quarta impegna seriamente Carnesecchi alla respinta che poi deve ripetersi su Mandragora

38' - Mischia nell'area dell'Atanta, Mandragora murato!

37' - La Fiorentina ora ci crede! Cross dalla sinistra di Duncan ma la palla sfila a destra e la Fiorentina guadagna solo un calcio d'angolo.

35' - GOOOOOL GOOOOL GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!!! Dalla punizione lancio lungo, sponda di Nico per Bonaventura che la mette dentro!!!

34' - Primo ammonito della gara, si tratta di De Roon per un fallo su Nico che come al solito non viene risparmiato dagli avversari.

32' - Nuovo cross di Parisi per Nzola ma la difesa è ben appostata e anticipa l'angolano.

30' - Alla fine di una transizione palla al limite Parisi riesce ad imbeccare Nzola al centro ma Scalvini lo anticipa.

28' - Nico rincorre l'avversario che s'involava in area e mette la palla fuori rischiando di farsi male in scivolata.

26' - Reazione viola con Nzola che appoggia a destra per Dodo che si allunga e quando rimette al centro non trova nessuno.

23' - Cooling break al Franchi. I giocatori vanno a dissetarsi visto il grande caldo anche oggi pomeriggio a Firenze

20' - GOL DELL'ATALANTA! Koopmeiners porta i bergamaschi in vantaggio con un tiro dalla distanza, con leggera deviazione di Parisi

19' - Mandragora riesce a mettere il pallone al centro ma Scalvini anticipa Nzola e l'Atalanta con pochi tiri arriva nell'area avversaria ma l'azione sfuma

16' - Terracciano riesce a bloccare agevolmente un tiro di De Ketelaere e fa ripartire la Fiorentina.

14' - Lookman arriva sul fondo e butta il pallone al centro ma Dodod sbroglia. La Fiorentina soffre soprattutto sulla fascia sinistra

11' - Atalanta pericolosa con Zappacosta che costringe Terracciano ad allungarsi e mettere oltre la traversa, in angolo. Sullo sviluppo del calcio d'angolo Toloi prende un colpo alla schiena

8' - L'Atalanta cerca spazio per bucare la difesa viola, Koopmeiners tenta il tiro ma la palla finisce a lato della porta, sul fondo.

7' - Koopmeiners s'invola in area ma la difesa fa buona guardia.

6' - L'Atalanta attacca a testa bassa anche se non supera la treqarti ma Terracciano resce dall'area per appoggiare ad un compagno di testa.

3' - Fiorentina che prova ad attaccare ma rimedia solo rimesse laterali, con l'Atalanta molto attenta a bloccare i rifornimenti

1' - PARTITI!!!! Fiorentina-Atalanta è appena iniziata! Maglie viola per la Fiorentina che attacca da destra a sinistra, maglia bianca per l'Atalanta, separate da due punti in classifica! Il pubblico si scalda e partono i cori, anche contro Gasperini che con Firenze non ha mai avuto grande feeling

Buonasera dal Franchi! Alle 18 riparte il campionato della Fiorentina che per la quarta giornata affronta l'Atalanta. Firenzeviola come sempre vi offre la diretta testuale della partita, aggiornata in tempo reale. Intanto ecco le formazioni ufficiali, con Italiano che lascia Arthur e Ranieri in panchina.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Mandragora, Duncan; Nico, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano. A disposizione: Martinelli, Christensen, Biraghi, Arthur, Sottil, Beltran, Ranieri, Infantino, Kayode, Comuzzo, Barak, Amatucci, Kayode.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Scalvini, Toloi; Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Pasalic, Muriel, Djmsiti, Bakker, Zortea, Adopo, Hateboer, Miranchuk, Scamacca.