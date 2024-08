FIORENTINA, Accolta in Germania dalla Console italiana

Fonte: dal nostro inviato a Friburgo - A. Giannattasio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina è arrivata a Friburgo, dove domani, alle ore 15:30, giocherà la sua ultima amichevole estiva. All'arrivo in hotel, il club viola è stato accolto dalla console italiana in Germania, che ha fatto i complimenti per il Viola park e ha augurato alla squadra buona fortuna per la gara di domani e per tutta la stagione.