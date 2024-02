FIORE-MAVLON 2-3, Viola eliminati dalla Viareggio Cup

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Bagno a Ripoli (FI)

95' - Finisce qui la partita. Vince il Mavlon 3-2.

92' - GOL DEL MAVLON. I nigeriani di nuovo avanti grazie al gol di Agada che trova la doppietta personale.

90' - PAREGGIO DELLA FIORENTINA! Arriva il 2-2 di Deli quasi allo scadere.

85' - Generali di testa, ancora una volta viola a un passo dal pareggio. Para James centralmente

82' - Deli! A un passo dal pari i viola su cross di Bertolini!

81' - Cross di Vascotto e testa di Bertolini che la leva a Generali, che peccato: era una potenziale chance

77' - Si è fatto male Maiorana, dannazione: dentro Galassi. Dentro anche Vascotto per Conti

74' - GOOOOOOL!! MAIORANA LA RIAPRE! Che impatto del classe 2007: si è preso il rigore, ha fatto espellere Ochedikwu e ora ha realizzato il gol del 2-1 con un diagonale dalla destra sul secondo palo

70' - Attenzione, Mavlon in dieci uomini: espulso Ochedikwu per un fallo su Maiorana

66' - RADDOPPIO DEL MAVLON. Ancora Agada. Palla persa da Ofoma, inserimento del numero 7 e rete del 2-0

64' - Si fa male Ciraudo in casa viola: dentro il neo arrivato dal Grosseto Generali

60' - Rigore fallito, pazzesco! Parata di James su Puzzoli! Sul pallone ancora in movimento si avventa Bertolini che però trova la deviazione ancora di James

59' - Rigore per la Fiorentina! Fallo di Dominic su Maiorana

58' - Botta di Puzzoli dalla sinistra: para l'estremo difensore del Mavlon

56' - Dopo 12' di interruzione, la gara riprende: il guardalinee infortunato viene sostituito da un dirigente accompagnatore del Mavlon

55' - Gara sospesa: si è fatto male il guardalinee e al momento la partita non può proseguire. In linea di principio spetterebbe a un dirigente di una delle due squadre, in assenza del quarto ufficiale, prendere il posto del guardalinee infortunato...

53' - Spinge la Viola ma Ofoma in area non riesce a difendere il pallone

48' - Maiorana cade a terra! E' rigore per tutti ma non per l'arbitro che dice all'attaccante di rialzarsi

46' - Via alla ripresa: dentro Maiorana per Keita

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo... Fiorentina sotto 1-0 contro il Mavlon

45' - Assegnati 2' di recupero

44' - Primo giallo della partita: ammonito il numero 12 Ochedikwu

42' - Un peccato che la Viola sia sotto: la squadra di Papalato stava facendo un'ottima gara e meritava ampiamente il vantaggio

40' - GOL DEL MAVLON. Agada. Sugli sviluppi di una punizione (un corner corto), Agada di testa stacca e mette alle spalle di Vannucchi: 0-1...

38' - Imbucata di Puzzoli per Ofoma: bravo Dominic ad anticipare l'attaccante viola e a spazzare via

24' - Tiro di Ofoma in diagonale dalla destra: palla alta sopra la traversa

15' - Ci prova il Mavlon in diagonale: tiro di Agada che finisce di poco fuori

7' - Crolla a terra Conti in area del Mavlon: per l'arbitro non c'è nulla ma il rigore sembrava evidente...

4' - Fiorentina partita in modo molto aggressivo in questo match: sono i viola a fare possesso palla

1' - Via alla partita! Fiorentina in completo viola, Mavlon con maglia biancorossa e pantaloni neri

Torna la Viareggio Cup al Viola Park con gli ottavi di finale della competizione che riguardando anche la Fiorentina Under-18: la squadra di mister Papalato oggi alle 15 affronterà in gara secca il Mavlon, con l'obiettivo di approdare ai quarti di finale del torneo, previsti per giovedì.

I baby viola, che hanno vinto le prime due gare del loro girone contro Stella Rossa e Carrarese con relativa facilità (4-1 e 3-0) ma hanno poi perso per 6-4 nell'ultima gara dalla fase a gruppi al cospetto dei nigeriani del Beyond Limits, oggi affronteranno in gara secca un'altra squadra nigeriana che si è piazzata al secondo posto (con 6 punti in tre gare) in un girone che comprendeva anche la Rappresentativa di Serie D (arrivata prima), l'Avellino (terza ma ripescata) e gli spagnoli dello Jovenes Promesas.

Queste le formazioni ufficiali del match e il LIVE testuale di Firenzeviola.it con le principali azioni del match:

FIORENTINA (4-3-2-1): Vannucchi; Ciraudo, Lucchesi, Cuomo, Trapani; Conti, Keita, Deli; Bertolini, Puzzoli; Ofoma.

A disp.: Leonardelli, Turnone, Renda, Gozzini, Scuderi, Generali, D'Amato, Giusti, Lopez Salgado, Palazzesi, Vascotto, Martini, Kouadio, Maiorana, Galassi, Spaggiari.

All.: Papalato.

MAVLON: James; Momoh, Emmanuel A., Agada, Egbedonun, Ochedikwu, Emmanuel O., Gabriel, Elisha, Dominic, Mamah.

A disp.: Adikwu, Umar, Iliya, Inuwa, Cletus, Umukoro, Musa, Ayuba, Omale, Muhammad, Ladan.

All.: Showole.

Arbitro: Foresi di Livorno.