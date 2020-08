FIORE-INTER 4-0, Rivivi il LIVE di Firenzeviola.it!

50' - Finisce qui la partita: una bellissima Fiorentina schianta al Franchi l'Inter per 4-0: doppietta di Sabatino, Mascarello e Bonetti. Primi tre punti per le viola

45' - Assegnati 5' di recupero

40' - Due cambi per la Fiorentina: fuori Zanoli, Thogersen e Sabatini e dentro Vigilucci, Baldi e Cordia

37' - Giallo per Zanoli per una brutta spallata a una giocatrice dell'Inter, ovvero Marinelli

31' - Grande chance per la manita viola con Piemonte che aggancia e va al tiro dal limite dell'area: risponde bene Aprile in corner

30' - Altro cambio viola: dentro Breitner e fuori Mascarello, autrice del meraviglioso gol del momentaneo 3-0

27' - Cooling break anche in questo secondo tempo all'Artemio Franchi sul risultato di Fiorentina 4, Inter 0.

21' - Primo cambio viola: dentro Piemonte e fuori Bonetti

18' - Due cambi per l'Inter: dentro Baresi e Pandini, fuori Tarenzi e Ragazzoli

16' - POKER VIOLA!!! GLORIA PER BONETTI!! Azione personale della numero 10 che si fa 20 metri di campo palla al piede, entra in area dalla sinistra e fa partire il tiro sul quale Aprile non può arrivare e arriva il 4-0 della Fiorentina

15' - GOOOOOOL!!! TRIS VIOLA! MASCARELLO! Bellissima azione viola con una palla dalla sinistra che arriva sui piedi della numero 12 che prova il tiro a giro sul secondo palo rasoterra indovinando un angolo pazzesco e facendo esplodere di gioia la panchina della Fiorentina

13' - Primo cambio per l'Inter: esce Bartonova ed entra Brustia

9' - Traversa della Fiorentina con Adami! Azione della Neto che salta tre avversari, palla sulla destra per Thogersen che va al cross per testa di Adami che colpisce ma trova la risposta di Aprile che manda la palla sulla traversa

8' - Ammonita la numero 8 dell'Inter Simonetti per un brutto fallo al centrocampo

3' - Ancora Viola molto pericolosa! Tiro dalla distanza di Bonetti e ancora bella risposta di Aprile che evita il tris delle padrone di casa

2' - Subito Fiorentina in pressione: Sabatino si presenta in area da sola e chiama alla super parata Aprile che si salva in corner ed evita il 3-0

1' - Inizia la ripresa: nessun cambio per le due formazioni

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce così il primo tempo: Fiorentina-Inter 2-0, doppietta di bomber Daniela Sabatino

45' - Assegnato 1' di recupero

43' - GOOOOOL!! GOOOOL!!! DOPPIETTA DI DANIELA! Sabatino freddissima la mette all'angolino destro e fa 2-0 per la Fiorentina

42' - Rigore per la Fiorentina! Atterrata in modo vistoso Sabatino e l'arbitro - la signora Marotta - ha indicato il dischetto

38' - Reazione rabbiosa dell'Inter che prova a trovare subito il gol: azione dalla destra, palla deviata con Moller Hansen che a tu per tu con Schroffenegger non trova l'angolo giusto e permette al portiere di recuperare sulla linea. Che ghiotta chance

37' - GOOOOOOL! FIORENTINA IN VANTAGGIO! SABATINO! Bella azione dalla destra con la palla che viene messa al centro e la nuova numero 9 viola con il piattone fulmina aprile per l'1-0 viola, tutto sommato meritato.

34' - Angolo per l'Inter dalla destra: nulla di fatto per la squadra di Sorbi

29' - Gioca meglio la Fiorentina che però arriva bene sulla trequarti ma non riesce a trovare mai l'imbucata vincente

26' - Cooling break per le calciatrici di Fiorentina e Inter, sul risultato di 0-0

21' - Ci prova Neto con un diagonale dalla destra ma la palla finisce sul fondo: la portoghese avrebbe dovuto suggerire al centro...

17' - Suggerimento per Sabatino in attacco ma la palla è troppo potente e va sul fondo

12' - Traversa dell'Inter! Nerazzurre pericolose ancora: punizione da 20 metri di Ragazzoli e palla che si infrange sul legno più alto

7' - Risponde la Viola con una bella punizione dal limite dell'area di Tatiana Bonetti: palla che esce di poco alla sinistra di Aprile

5' - L'Inter si mangia il gol del vantaggio! Palla dalla destra per Moller Hansen che davanti a Schroffenegger mette sul fondo da ottima posizione

2' - Bella discesa sulla destra di Bonetti, palla messa in angolo dall'Inter: nulla di fatto dal corner, con l'azione che poi si perde

1' - Inizia la partita! La squadra di Cincotta attaccherà nel primo tempo verso la curva Ferrovia

0' - Squadre in campo! Fiorentina con il nuovo completo viola griffato Robe di Kappa (maglia e pantaloncini viola), Inter con una discutibile divisa da trasferta a quadrettoni, modello tovaglia da pic-nic

Amici e lettori di FirenzeViola.it buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina Femminile-Inter Women, gara valida per il primo turno di Serie A. All'Artemio Franchi ci sono in palio tre punti importantissimi per iniziare al meglio la nuova stagione e proiettarsi ad avere un ruolo da protagoniste.

Queste le formazioni ufficiali:

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Quinn, Tortelli, Zanoli, Mascarello, Adami (C), Middag, Neto, Bonetti, Sabatino. Thogersen.

INTER: Aprile, Bartonova, Marinelli, Regazzoli, Merlo, Sousa, Moller, Debever, Alborghetti, Simonetti, Tarenzi.