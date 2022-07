FIO-TRI 4-0, Un super primo tempo dei viola

A fine primo tempo, Fiorentina in vantaggio per 4-0 sulla Triestina; nell'ultimo test in Val di Fassa, viola travolgenti; tante occasioni da gol, tre rigori battuti e quattro reti: a segno Biraghi, raddoppio immediato con Amrabat su penalty, poi il rigore fallito da Jovic (gran parata di Mastrantonio), prima del gol del 3-0 di Saponara; a chiudere il primo tempo è un rigore conquistato e realizzato da Giacomo Bonaventura.