FIO-TRI 4-0, Ancora un rigore: Bonaventura fa centro

La Fiorentina continua a spingere ed a segnare nel match contro la Triestina. Sul finale del primo tempo Giacomo Bonaventura riesce a dribblare il portiere avversario, che lo stende in piena area. Nessun dubbio per l'arbitro e terzo rigore accordato ai viola; sul dischetto va lo stesso Bonaventura, che con un destro potente e centrale supera Mastrantonio per il 4-0 della squadra di Vincenzo Italiano.