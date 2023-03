INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MARIN-FIORENTINA, SI ACCENDE LA PISTA: IL PUNTO Razvan Marin-Fiorentina, si accende la pista di mercato. Il giocatore rumeno, non pienamente soddisfatto della sua esperienza ad Empoli, starebbe spingendo con il suo entourage per cercare una nuova sistemazione in vista dell’estate e, secondo quanto raccolto da... Razvan Marin-Fiorentina, si accende la pista di mercato. Il giocatore rumeno, non pienamente soddisfatto della sua esperienza ad Empoli, starebbe spingendo con il suo entourage per cercare una nuova sistemazione in vista dell’estate e, secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV BRILLA IL FRANCHI, BRILLA LA VIOLA. DOVE SEI STATA FINO ADESSO? Quale gioia più grande poteva capitarmi nel giorno della prima vittoria con una squadra di valore, nel nostro stadio, in un giorno particolarmente intenso dal punto di vista emozionale e nel quale poter vendicare i soprusi dell’andata contro il Milan? Quella di... Quale gioia più grande poteva capitarmi nel giorno della prima vittoria con una squadra di valore, nel nostro stadio, in un giorno particolarmente intenso dal punto di vista emozionale e nel quale poter vendicare i soprusi dell’andata contro il Milan? Quella di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 marzo 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi