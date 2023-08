FIO-LEC, Riecco la Viola show: è già 2-0 dopo 45'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una Fiorentina pressoché perfetta - in versione Genova, per intendersi - è avanti 2-0 sul Lecce al termine dei primi 45’ giocati allo stadio Franchi. A decidere fin qui la sfida le reti di Gonzalez di testa al 3’ sugli sviluppi di un corner battuto da Duncan e il raddoppio al 25’ dello stesso ex Sassuolo, bravo a girarsi in area su imbeccata dalla destra di Arthur (gol numero 4.000 della storia della Fiorentina). Da segnalare al 42’ anche un clamoroso palo colpito ancora dal centrocampista dopo un passaggio illuminante di Gonzalez.

Lecce, di fatto, non pervenuto se non con qualche tentativo velleitario sugli esterni di Banda e Almqvist.