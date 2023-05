FIO-INT, La Viola dura mezz'ora: al 45' è sotto 2-1

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

È un primo tempo a due volti quello che ha visto fin qui protagonista la Fiorentina, che dopo i primi 45' della Finale di Coppa Italia è sotto per 2-1 contro l'Inter. I viola partono subito fortissimo e già dopo 3' passano in vantaggio grazie al gol di Nico Gonzalez, che sfrutta un bel tracciante dalla sinistra di Ikoné, ottimamente servito da Bonaventura. La squadra di Italiano domina i primi minuti e sfiora il raddoppio con Amrabat (11') ma poi a crescere in modo lento e costante sono i nerazzurri che dopo aver fallito il pari con Dzeko (palla alta) prima pareggiano al 29' con Lautaro (diagonale sul secondo palo) e poi trovano il vantaggio ancora col Toro in spaccata su un cross dalla destra al 36'.