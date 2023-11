FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Gomitata ad Arthur che scatena un parapiglia, interviene Milenkovic che è il più arrabbiato e rimedia un giallo insieme a Zeqiri. L'arbitro va al Var per leggere meglio l'episodio ma estrae solo un giallo per il giocatore del Genk, Galarza. Inconcepibile andare al Var e non espellere il giocatore.