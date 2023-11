FIO-GENK 1-1, Entrano Kayode e Milenkovic, fuori...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervallo Italiano lascia negli spogliatoi Quarta, ammonito, e Parisi non in serata. Al loro posto Milenkovic e Kayode, recuperato dopo l'infortunio. Nonostante Mina non abbia entusiasmato Italiano conferma la tradizione di togliere chi ha già un'ammonizione per non rischiare di rimanere in 10. Coppia centrale dunque con tanti centimetri.