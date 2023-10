FIO-CUK, Al Franchi finisce in goleada: viola ok 6-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tutto troppo facile per la Fiorentina che strapazza al Franchi per 6-0 il Cukaricki e sale a quota 5 punti nel girone, piazzandosi al primo posto in virtù della differenza reti generale in virtù del pareggio tra Genk e Ferencvaros (0-0). Una gara già di fatto decisa tutta nel primo tempo grazie alla doppietta di Beltran (6’ e 10’) e al tris a metà frazione di Ikoné e arrotondata nella ripresa prima da Sottil, bravo al 66’ a trovare con una splendida punizione la rete del poker viola, poi al 73’ da Martinez Quarta in piena area di rigore e infine all’83’ Maxime Lopez con uno splendido tiro a giro sul secondo palo.

Nota negativa - l’unica della serata - l’infortunio alla caviglia destra di Kayode, uscito in lacrime dopo soli 7’ di gioco.