FIO-CUK 0-0, Fallo su Kayode, deve entrare Comuzzo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 5' minuti brutto fallo di Tosic su Kayode che si butta subito a terra dolorante ma il gioco continua. Il terzino chiede il cambio e, dopo il gol di Beltran con lui ancora a bordocampo, deve uscire lasciando il posto a Comuzzo. Il giocatore era in lacrime. Per Comuzzo il debutto in Conference in un ruolo che ha ricoperto solo nella finale scudetto Primavera con Kayode che allora agiva sulla sinistra.