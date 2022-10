FERRARA, In Scozia servirà orgoglio. Commisso...

Il noto giornalista Bendetto Ferrara ha parlato così a margine della presentazione del libro di Borja Valero "Un altro calcio": "Partecipare ad un libro simile significa che dopo tanti anni di lavoro nel giornalismo mi sono tolto un'altra soddisfazione importante. La sua storia è bellissima e affascinante da raccontare. In questa squadra servirebbe un Borja? Non esistono paragoni di questo tipo. Questa Fiorentina deve ritrovare la fiducia in se stessa, e per trovarla deve avere qualcuno che la butta dentro. Quando non riesci a segnare vivi un periodo di frustrazione. Il centravanti serve perché da quando Vlahovic è andato via non è stato trovato un sostituto. Cori di Bergamo? Ne hanno parlato in tutto il mondo, questo è giusto, nel caso di Commisso come in tanti altri. Il razzismo deve restare fuori dal calcio. Giovedì servirà orgoglio in Scozia. Deve ricordarsi tutta la fatica che ha fatto per tornare in Europa".