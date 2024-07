FERRARA, Felice del premio. Il prossimo campionato...

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

L'ex giocatore e allenatore Ciro Ferrara, presente alla 28°edizione del premio "Fair Play Menarini", è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola presenti all'evento: "Questo premio mi fa molto piacere, perché essere considerato modello di vita mi da tanta responsabilità. Sono felicissimo ed emozionato di questo riconoscimento".

Che campionato sarà quello 2024/25?

"L'Inter parte davanti alle altre, che però cercheranno di darle fastidio. La rosa dei nerazzurri è ampia e al momento mi sembra possa essere quella più avanti. Spero che ci possa essere competizione fino alla fine, cosa che non c'è stata nelle ultime due stagioni. Il Napoli con Conte può rientrare tra le grandi dopo la brutta stagione".

Cosa ne pensa di Palladino?

"Esce da Monza che in questi anni è stata una comford zone. Le aspettative a Firenze sono diverse perché la viola viene da tre finali in due anni con Italiano. A Raffaele auguro il meglio per questo step in più".