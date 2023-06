F.INZAGHI, Dispiaciuto per il ko viola. Pierozzi fortissimo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SABATO AL C. STORICO BIRAGHI MAGNIFICO MESSERE Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi sarà Magnifico Messere in occasione della prima semifinale tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito in programma sabato 10 giugno. Questo quanto raccolto da Firenzeviola.it dopo che in vista della sfida di... Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi sarà Magnifico Messere in occasione della prima semifinale tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito in programma sabato 10 giugno. Questo quanto raccolto da Firenzeviola.it dopo che in vista della sfida di... NOTIZIE DI FV SAPONARA, SENZA ITALIANO SARÀ ADDIO. A BREVE INCONTRO ENTOURAGE-ACF La stagione è ormai finita e adesso la Fiorentina dovrà risolvere diverse questioni. Oltre al futuro di mister Vincenzo Italiano, infatti, la dirigenza viola avrà da pensare a quello dei calciatori, la cui scadenza del contratto é fissata al... La stagione è ormai finita e adesso la Fiorentina dovrà risolvere diverse questioni. Oltre al futuro di mister Vincenzo Italiano, infatti, la dirigenza viola avrà da pensare a quello dei calciatori, la cui scadenza del contratto é fissata al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi