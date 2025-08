Dagli inviati Eugenio Giani ai funerali di Celeste Pin: "Un grande amico. Testimone dell'attaccamento alla Fiorentina"

Il governatore della regione Toscana Eugenio Giani, presente ai funerali di Celeste Pin questo pomeriggio nella Basilica della Santissima Annunziata a Firenze, ha rilasciato alune dichiarazioni ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "Sono rattristato e profondamente colpito. Celeste l'ho sempre considerato un grande amico. Celeste l'ho conosciuto nel 1990. Addirittura nel periodo delle vacanze di Natale, ricordo era la sera del bilancio del Comune, mi disse rimaniamo a cena insieme. Ero indeciso ma l'appuntamento con Celeste mi coinvolgeva a tal punto che non andai in consiglio comunale per rimanere con lui. Fu una bellissima serata tranne per il fatto che il giorno dopo il Sindaco mi fece una parte che ricordo ancora. Da allora l'ho seguito e sentito sempre come un grande amico. Una persona che aveva scelto Firenze e la Fiorentina quando era al massimo della sua carriera. Non solo come calciatore ma anche subito dopo con la famiglia e nelle sue attività. Era solare e brillante e non me ne capacito. Posso testimoniare l'apprezzamento per la persona, i ricordi belli e il calore che la fede viola porta a vedere molti tifosi qui nella Basilica della Santissima Annunziata".

La speranza è che in futuro sempre più calciatori viola possano prendere esempio dall'amore di Celeste per la Fiorentina

"Lo ricorderemo sempre perché testimonia i valori che sentiamo nel nostro attaccamento alla Fiorentina come espressione della nostra identità".