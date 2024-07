ETO'O, A Firenze ricordo un bellissimo pubblico

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

Samuel Eto'o, ex attaccante tra le altre di Barcellona e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola presenti alla 28°edizione del premio "Fair Play Menarini": "Questo premio rappresenta il grande rispetto che ho sempre portato ai compagni, agli avversari e al pubblico. Essere qui oggi con tanti campioni del passato mi ha fatto tanto piacere e mi porta alla mente tanti ricordi".

Come giudica la piazza di Firenze da avversario?

"Della città non posso dire molto, ma so che è molto bella, così come lo stadio e il pubblico. Spero che adesso sia ancora meglio di come lo ricordo".

Che ricordi ha della sua esperienza in Italia?

"Ho dei bellissimi ricordi. I miei sacrifici nel giocare in una posizione non mia furono utili per vincere la Champions League. Ricorderò per sempre il presidente Moratti che è una gran bella persona e la città di Milano. Auguro all'Inter di vincere un altra Champions".