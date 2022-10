EMRE, Viola forti ma noi abbiamo un vantaggio

Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico dell'Istanbul Basakehir Emre Belozoglu. Ecco le parole dell'ex centrocampista dell'Inter: "Siamo molto motivato per il match di domani: il nostro obiettivo è quello di chiudere il girone al primo posto. All'Italia mi legano ricordi molto belli, soprattutto per la mia esperienza in Italia e a Milano che mi ha permesso di conoscere un calcio nuovo".

Su cosa pensa della Fiorentina: "Ci siamo preparati non dando nulla per scontato, guardando la gara contro la Lazio in particolare, dova la formazione di Italiano ha avuto tante occasioni. I viola sono una buonissima squadra, la gara dell'andata è stata molto difficile... ma la Fiorentina nelle ultime gare non è stata per nulla fortunata. Sappiamo che domani sarà dura".

Sulle tre reti segnate all'andata: "Noi vogliamo giocare per vincere, come sempre. Certo, abbiamo un vantaggio importante in virtù del successo nella gara d'andata. La Fiorentina ha tanti ottimi giocatori ma noi giocheremo per fare altri tre punti".