DON MAX, Emozionato per Castrovilli. Fiorentina...

In occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Metropolitane dello Sport, a Palazzo Medici Riccardi in Piazza della Signoria, è intervenuto Don Massimiliano Gabbricci, cappellano della Nazionale e della Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ha professato messa a Coverciano. E' stupito dal gruppo azzurro?

"Non sono stupito, è un gruppo meraviglioso. C'è grande unità di intenti, Roberto (Mancini, ndr) e lo staff hanno fatto davvero un grande lavoro. I ragazzi sono bravi da tutti i punti di vista, giocano un calcio bellissimo, non ho ricordanza di una Nazionale con un gioco così bello... C'è tutto per continuare questa splendida avventura, poi è chiaro che in fondo non è facile arrivare e vincere ne vince una, ma possiamo continuare con entusiasmo questa splendida avventura".

Si è emozionato a vedere Castrovilli esordire agli Europei?

"Certo. Ho visto Gaetano l'altro giorno a Coverciano, era molto contento. Mancini gli ha dato questa grande possibilità di esordire, seppur per pochi minuti. Il ragazzo la meritava perché è veramente una persona di principi oltre ad essere un ottimo giocatore. Se la è meritate, è stata per lui una grandissima emozione".

Qual è la cosa su cui hanno lavorato Mancini e il suo staff per plasmare questo gruppo?

"Quando scendono in campo sono sempre tutti molto convinti, c'è grande determinazione e grande gioia. Quando vengono sostituiti comunque abbracciano il compagno che entra, c'è grande solidarietà tra di loro, non c'è gelosia anche se poi tutti vogliono giocare perché è legittimo. C'è grande spirito di collaborazione, ma se lo vivi da dentro lo capisci ancora di più. In più si divertono per davvero e questo non è un aspetto secondario".

Che cosa si aspetta da tifoso della Fiorentina dalla prossima stagione?

"Una crescita. Le ultime stagioni sono state molto sofferenti per noi viola... Io prima che cappellano sono un tifoso della Fiorentina da una vita, da sempre. Penso che possiamo far bene, al di là di quello che è successo... Miglioreremo e troveremo le soluzioni giuste per fare un campionato buono, poi quanto buono vediamo. Dobbiamo stare vicini alla Fiorentina, ma poi è anche giusto che portino i risultati sennò poi i discorsi contano poco".