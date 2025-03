Dagli inviati Djuricic in conferenza stampa: "La Fiorentina uno stimolo in più per fare bene, stimo Gosens. Ricordo il Franchi dopo la morte di Astori"

Così l’attaccante del Panathinaikos Filip Djuricic: “Abbiamo l'oppotunità di puntare allo scudetto anche se per quanto riguarda la gara di domani è altrettanto importante anche se non sarà facile. Vogliamo fare del nostro meglio per ottenere il miglior risultato possibile, la Fiorentina è una grande squadra ma per noi è una grande opportunità, non solo per il Panathinaikos ma per il tutto il calcio greco"

Una gara diversa dalle altre del campionato, si tratta di una grossa sfida per il Panathinaikos: "Se giochi in un club grande come il nostro ogni partita è importante. La Fiorentina ci dà un motivo in più per vincere e fare del nostro meglio con l'aiuto dei nostri tifosi"

Come avete vissuto il sorteggio e l'accoppiamento con la Fiorentina?: "E' un avversario molto difficile, una squadra importante che può metterci in difficoltà. Noi faremo del nostro meglio e tutto il possibile, perché ci siamo ben preparati per domani"

I dubbi sulle condizioni di Kean: "Sappiamo che è un grande giocatore, ma conosciamo tutta la squadra e sappiamo come gioca. Sappiamo che sanno sviluppare il loro gioco e sappiamo che Kean è un calciatore molto forte anche se preferisco personalmente Gosens".

Ricordi della Serie A?: "Sì qualcosa ricordo, nel bene e nel male. Ricordo la prima volta che giocammo contro i viola dopo la morte di Astori, fu una situazione molto strana, è stato un momento molto difficile. Quest'anno abbiamo avuto una situazione simile quindi è stato un altro momento drammatico, ma ci sono gare che ricordo bene in serie A, anche quando sono espulso seppure la mia squadra poi sia riuscita a vincere. Ricordo anche una vittoria al Franchi per 4-0 dopo aver giocato molto bene".