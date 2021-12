DI CHIARA A FV, Servono sostituti per Torreira e DV9

Alberto Di Chiara, storico centrocampista degli anni ottanta e novanta con un passato importante anche con la maglia della Fiorentina, durante un evento a tema Nazionale tenuto a Coverciano ha parlato agli inviati di FirenzeViola.it delle sue sensazioni sulla Fiorentina di Italiano: "Bologna-Fiorentina per ora è uno spareggio per l’Europa ed una partita tra le due sorprese. Se ha sorpreso la Fiorentina lo ha fatto anche il Bologna di Mihaijlovic. Questo è un derby dell’Appennino inedito, di solito negli ultimi anni era una partita da bassi fondi; il Bologna ha grande entusiasmo ma la Fiorentina è sempre più consapevole dei suoi mezzi.

Sul problema esterni dei viola? Sono troppo vecchio per farlo io (ndr: ride). Al di là degli esterni, dove vedo che Italiano sta recuperando sia Sottil che Callejon ed ha adattato bene Saponara, quello che manca è il sostituto di Vlahovic ed anche di Torreira; Vlahovic è insostituibile ma non c’è neanche un centravanti di ruolo in panchina; Torreira si è visto quanto è importante quando è uscito. Sono giocatori fondamentali, o quando non ci sono cambi sistema di gioco o servono alcuni sostituti”.