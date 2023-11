DE SIERVO, Supercoppa in Arabia giusta. Niente critiche

Fonte: dal nostro inviato a Roma - Giacomo Galassi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Roma, dal Social Football Summit allo stadio Olimpico, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato della prossima Supercoppa Italiana, di scena in Arabia Saudita e che vedrà coinvolta anche la Fiorentina. Queste le parole ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: “È giusto fare la Supercoppa fuori i confini italiani. Le critiche sono sbagliate. Penso alla NFL e alla NBA, che vogliono giocare in Europa per allargare la propria base.

Noi facciamo lo stesso quando guardiamo al mondo, andiamo fuori ‘94, abbiamo giocato in qualunque paese del mondo, anche in Libia. Con l’Arabia dobbiamo continuare a dialogare, ha grande mostrato interesse per il calcio, è un interlocutore con cui bisogna continuare a parlare perché ospiterà il mondiale per club e i mondiali del 2034. Abbiamo un problema fondamentale che sono gli stadi, è una sfida - quella del riammodernamento - molto importante in attesa del giudizio finale della Uefa in vista degli Europei del 2032 che arriverà nell'ottobre 2026. Dobbiamo raggiungere uno standard di sufficienza perché se così non fosse la candidatura con la Turchia tramonterebbe. Abbiamo chiesto da tempo un commissario degli stadi che possa combattere, affiancando gli stadi, la burocrazia che regna ancora padrona".