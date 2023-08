DE SANTIS A FV, Quarta divisivo. Nico può essere un top

Fonte: dal nostro inviato a Milano Alessandro di Nardo

L'agente e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intercettato dai microfoni di FV direttamente da Milano all'Hotel Sheraton, ha parlato così del mercato viola in difesa: "Dipende tanto dall'esito della gara di stasera. Se la Fiorentina dovesse rimanere fuori dalla Conference allora la Fiorentina potrebbe fare scelte più conservative, come per esempio tenere Martinez Quarta. Se invece dovesse passare il turno allora quello di Theate potrebbe essere un ottimo investimento e un nome interessante. Molto dipenderà dal tipo di formula ma le cifre di cui si parla sono corrette".

Su Senesi: "Non me lo sento di escludere questo nome. E' chiaro che il tempo stringe e quindi diventa più difficile intavolare nuove operazioni".

Sull'attacco: "La Fiorentina ha abbondanza di esterni offensivi. Credo che un'uscita dalla Conference potrebbe cambiare i piani in termini di alleggerimento della rosa. Il Rapid Vienna è una squadra ostica, ma se la Fiorentina gioca come ha dimostrato può passare il turno".

Su Quarta: "E' sempre stato un giocatore molto divisivo. A me piace molto, però magari in un sistema di gioco particolare che non si sposa con le sue caratteristiche può fare più fatica. A volte si distrae e commette errori. Però io aspetterei a dire che la sua avventura a Firenze è finita. Mi risulta che la richiesta della Fiorentina al Betis è intorno ai 10 milioni, lui prende circa 2 milioni di ingaggio. Non è facile come trattativa, io credo che possa rimanere".

Su Nico: "Rifiutare quelle cifre è sicuramente una dimostrazioni di coraggio e significa che la Fiorentina non cede i suoi giocatori e vuole provare ad alzare l'asticella. Nelle stagioni passate ha avuto molto infortuni, ma quest'anno può essere il vero valore aggiunto della Viola. E' un giocatore che sa sta bene può arrivare in doppia cifra sia come gol che come assist. Se avrà continuità può essere sicuramente uno dei top del campionato".